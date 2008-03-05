Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО «дуже рада», що Україна вистояла в газовому протистоянні «і в ключових питаннях національної безпеки не відступилася ні на крок». Про це прем`єр заявила в середу ввечері журналістам в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом до Брюсселя.

Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в переговорному процесі між НАК „Нафтогаз України” та російським ВАТ „Газпром” досягнуто повного порозуміння щодо припинення напруги у газовому питанні.

„Обсяги постачання газу в Україну повністю поновлено і я дуже рада з того, що Україна вистояла в цьому дуже важкому протистоянні і в ключових питаннях національної безпеки не відступилася ні на крок. Я переконана, що зараз розпочинається етап спокійних та збалансованих переговорів між „Газпромом” та НАК „Нафтогаз України”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, "Газпром" 5 березня зняв введене з 3-4 березня 50% обмеження поставок газу Україні.