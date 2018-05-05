В’ятрович: говорити про присутність в Україні пронацистських настроїв можна з натяжкою

Росія бере мікроскопічні пронацистські ініціативи, які існують в Україні, роздуває їх до макромасштабів для того, щоб представити нібито загрозу нацизму з України.

Говорити про те, що в Україні присутні якісь пронацистські настрої абсолютно величезна натяжка. Таку думку висловив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

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В інтерв'ю радіо Свобода він зазначив, що все ж таки не можемо заперечити того, що в Україні є частина людей, які позиціонують себе, як українські націоналісти, але разом з тим висловлюють публічно своє захоплення Третім Рейхом, нацистами, українцями в лавах нацистської армії. "Це дуже дивні «українські націоналісти», зважаючи на те, що, українські націоналісти в роки Другої світової війни, в першу чергу бандерівці, як найпотужніша фракція українського націоналістичного руху того часу, воювали проти нацистів", - розповів В’ятрович.

За його словами, в цьому він вбачає прагнення знайти якогось іншого шефа, зверхника закордонного, що схоже на ставлення тих людей, які захоплюються Сталіним. "Для мене однаково злочинними були два режими – і комуністичний, і нацистський. Вони однаково не бачили у своєму світі – чи то в радянському, чи то в нацистському – місця для українців. Через це говорити про вшанування, про особливий пієтет до нацистів тільки через те, що вони були антикомуністично налаштованими, абсолютно не доводиться", - підкреслив В’ятрович.

"Ми повинні дивитися на історію з позиції українця, а не намагатися поміняти одного господаря, яким донедавна був радянський керівник, на іншого – нацистського. Тим паче, що ми прекрасно розуміємо, яким чином це використовується", - зазначив він.

За його словами, пронацистські погляди як маргінальні є характерні практично для всіх європейських держав і Україна не виключення. При цьому він зазначив, що за результатами політичних виборів, "такого роду сили в Україні не потрапляють у парламент". "Тобто насправді що робить Росія? Бере ці мікроскопічні певні ініціативи, які існують в Україні, роздуває їх до макромасштабів для того, щоб представити нібито якусь загрозу нацизму з України, таким чином виправдати свою боротьбу проти України. На жаль, це працює", -підсумував В’ятрович.