Запальна ізраїльтянка або містичний Melovin: експерт оцінив шанси на перемогу учасників Євробачення-2018

Експерт пояснив, яка пісня Євробачення зможе зачепити душу глядачів у 2018 році.

Вже 8 травня в Португалії стартує Євробачення-2018. За даними букмекерів перемогти в конкурсі може учасниця від Ізраїлю Netta (Нетті Барзілай) з піснею "Toy". Друге і третє місце букмекери пророкують Болгарії та Франції відповідно. Для України поки що невтішний прогноз — Melovin на 18-му місці.

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"Главред" поговорив з медіа-менеджером, експертом Національної музичної премії YUNA і креативним продюсером entertainment-компанії MOLA group Денисом Путинцевим про особливості конкурсу, фаворитах і шанси українського виконавця.

Вже зараз можна стверджувати, що в Лісабоні не переможе лірична пісня, тому що саме така композиція "Amar Pelos Dios" у виконанні Salvador Sobral принесла перемогу Португалії минулого року. Відповідно, цього року має перемогти щось або танцювальне, або агресивне, або щось схоже на фрика.

У ізраїльської виконавиці є і перше, і друге, і третє. Netta — агресивна, для фриків і мегасупертанцевальна. Її трек зроблений дуже круто, по комерційним канонами. Це — реальний хіт.

У Melovin немає шансів стати переможцем конкурсу, вважає експерт.

"Melovin однозначно оригінально виглядав на Національному відборі в Україні. Хоча, чесно кажучи, я вболівав за групу Kadnay. Але зараз, дивлячись на Ізраїль, я розумію, що перемогти його виконавицю учасник від України міг би в разі, якби представив якусь круту лірику, яка б зуміла вивернути душу аудиторії. Але, по-перше, повторюся, лірика у цього року навряд чи переможе, а по-друге, від України вже і так було досить ліричних композицій, тому не варто робити на цьому такий великий акцент", - говорить експерт.

"Музична композиція "Under The Ladder" - дуже крута, зроблена у форматі "Євробачення". Все зроблено дуже правильно з точки зору музичного маркетингу. Але - це і мінус одночасно. При всій правильності і поведінці "відмінника", при такому космічному образі, при такому оці, при такому яскравому образі я кажу про те, що Melovin ще дуже "зелений" і молодий випускник "Х-фактора". Він ще не зовсім відбувся як артист. Він не випромінює ще ту енергетику, яку він позиціонує своїм зовнішнім виглядом і композицією, з якою виступає. Я це відчуваю, просто як глядач, а не як професіонал з сфери шоу-бізнесу, відчуваю, як людина, яка просто дивиться телевізор і слухає його інтерв'ю", - зазначив експерт.