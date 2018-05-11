На Дніпропетровщині у школі розпилили невідому речовину - евакуйовано сотні школярів

Постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

У Павлограді Дніпропетровської області сьогодні зі загальноосвітньої школи №15 через розпилення невідомої речовини було евакуйовано 680 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Павлоградської міської ради, речовина невідомого походження викликала першіння та кашель. Учнів, вчителів та персонал школи — близько 680 осіб, було евакуйовано. Проведено провітрювання, дегазація та вологе прибирання приміщень.

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На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, спеціалісти Павлоградського відділу поліції, газової служби та керівництва міста.

Після дегазації приміщень фахівцями Павлоградського міськрайонного відділу лабораторних досліджень здійснений відбір проб повітря для проведення досліджень на наявність фенолу, формальдегіду, аміаку.

Постраждалих внаслідок надзвичайної події немає. Здійснюються заходи подальшої дегазації приміщень школи. Проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня у Черкасах у школі № 8 під час лінійкистало зле великій кількості дітей. Наразі у лікувальних закладах перебуває 55 дітей та 4 дорослих. Попередній діагноз – отруєння невідомою речовиною.