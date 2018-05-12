Зламався двигун чи помста росіян: озвучені перші версії затримання українських рибалок у Азовському морі

За законами, нічого подібного відбуватися не мало б, але Росія укотре демонструє зневагу до правових норм.

Двоє рибалок, що зникли на Азовському морі, опинилися в російському полоні. Вони вийшли на промисел із Бердянська рано вранці, зв’язок з ними обірвався того ж дня.

Читайте такожРосія почала масово зупиняти іноземні судна, які прямують до України

Як повідомляє ТСН, спочатку рідні намагались розшукати зниклих самотужки, згодом до пошукової операції долучилася морська координаційна рятувальна служба. У море вийшов пошуковий катер, про зникнення людей оповістили прикордонників та усі судна, які перебували на рейді, але згодом дружині одного з рибалок зателефонував чоловік із Єйська у Краснодарському краї РФ. Стало зрозуміло, що українців за невідомих обставин затримали російські прикордонники. "Ми можемо припустити, що у них зламався двигун, що їх віднесло у відкрите море, але всі ці питання вже будуть з’ясовані у ході слідства", - прокоментувала ситуацію речник ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.

Олена Палько твердить, що спілкування з чоловіком тривало не більше хвилини, і суть обвинувачень він переказати не встиг. "Він вийшов на зв’язок, сказав, що затриманий російською прикордонною службою. Я більше нічого не знаю", - каже вона. Відтак де саме і за що затримали українців, невідомо.

Попри збройний конфлікт між Україною та Росією, діє міжнародний договір про спільне використання Азовського моря та навіть Керченської протоки. Згідно з документом, це є внутрішні води двох держав без жодних демаркаційних ліній. Ситуацію намагається прояснити українське МЗС - до Єйська уже вирушив консул, оскільки телефоном російські прикордонники відмовилися надавати будь-яку інформацію про перебування українців.

Джерела ТСН припускають, що викрадення наших рибалок може бути помстою за арешт російського судна "Норд". У кінці березня це судно з кримською пропискою та дев’ятьма членів екіпажу в Азовському морі затримали українські прикордонники через порушення правил в’їзду-виїзду з окупованої території та незаконний вилов риби. Справа про це порушення зараз перебуває в суді. У травні РФ також затримала інше рибальське судно з українцями поблизу Криму та звинуватило рибалок у нелегальному вилові риби.