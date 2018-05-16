Від тяжкої хвороби помер український офіцер, який вийшов з Криму (фото)

За даними волонтерів, військовослужбовець був одним з офіцерів, які залишили Крим після анексії.

Від тяжкої хвороби помер офіцер морської піхоти, начальник групи підготовки снайперів ВМС ЗСУ Олександр Конотопенко.

Про це повідомляє Олег Козлов на своїй сторінці у Facebook.

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Про онкологічне захворювання військовослужбовець дізнався взимку. Завдяки допомозі волонтерів йому зібрали необхідні 15 тисяч євро на лікування в німецькій клініці, передає InfoResist.

За кілька тижнів до смерті Конотопенко повідомив, що пройшов два курси хіміотерапії, яка почала давати позитивні результати.

Зазначимо, що напередодні смерті Конотопенко отримав чергове військове звання полковника.

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 квітня пішов з життя відомий волонтер, учасник АТО на Донбасі Віталій Макогон.