Вознесіння Господнє: історія та традиції свята, що можна й не можна робити у цей день

Вознесіння Господнє – одне з головних християнських свят, дата якого змінюється щороку: вона залежить від дня святкування Великодня, але завжди припадає на четвер.

На 40-й день після Великодня православна церква святкує одне з 12 головних свят року (дванадесятих свят, - УНІАН.) - Вознесіння Господнє.

Повна назва свята - Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.

Історія свята

Вознесіння Господнє - день, коли Христос вознісся на небо і сів "праворуч від Отця". Після свого воскресіння він з'являвся своїм учням, розмовляв з ними і повчав їх, звелів чекати пришестя Святого Духа. Він піднявся з учнями на гору Єлеонську, де востаннє благословив їх та вознісся на небо.

Дата Вознесіння у 2018 році

У 2018 році Вознесіння Господнє припадає на четвер, 17 травня.

Традиції, прикмети і ворожіння:

За слов'янською народною традицією, з цього дня весна закінчується й починається перехід до літа, тому вже можна не боятися похолодань.

Вважається, що якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до 21 листопада, Дня святого Михайла. А дощовий день, згідно з прикметами, віщує неврожай та хвороби у худоби.

Якщо викупатися на Вознесіння в річці – здоров'я буде міцним.

Якщо курка знесла цей день яйце, його потрібно підвісити під дахом будинку, щоб воно захищало мешканців від нещасть.

Почути каркання ворони в цей день – добрий знак.

Цього дня вмивалися росою: вважалося, що на Вознесіння Господнє вона стає цілющою.

У день Вознесіння потрібно молитися про благополуччя і здоров'я: в цей день, перед тим, як зійти на небеса, Господь, як прийнято вважати, вислуховує усі прохання людей і виконує їх.

Також у цей день варто попросити вибачення у всіх, з ким ви у сварці.

На Вознесіння існує звичай "ходити на роздоріжжя" - в гості до рідних та знайомих і дарувати їм спечені з пшеничного тіста на меду та з цукровими візерунками "драбинки", що символізують шлях на небо.

Щоб дізнатися долю хворої людини, на Вознесіння плели гілки берези, кілька з яких заплітали в косу. Вважається, що якщо за 10 днів до Трійці гілки не в'януть, то загадана людина одужає. Таким же способом дівчата ворожили на майбутнє заміжжя.

Якщо протягом 40 днів (від Великодня до Вознесіння) допомагати знедоленим і годувати убогих, рік буде вдалим у всіх відношеннях.

Чого не можна робити на Вознесіння:

- лаятися, лихословити;

- займатися обжерливістю та веселитися;

- виносити сміття;

- плювати на землю (Ісус у святковий день продовжує свій земний шлях дорогами);

- відмовляти мандрівникам;

- займатися сексом;

- у цей день не відспівують покійників;

- займатися важкою роботою по дому (вважається, що це відволікає від роздумів про Господа);

- не можна вимовляти слова "Христос Воскрес", оскільки у цей день з храмів виносять плащаницю.