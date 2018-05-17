У Житомирі в урочистій ході з нагоди Дня вишиванки взяли участь 500 осіб (фото)

Також житомиряни одягнули у вишиванку розміром 10 XL пам’ятник основоположнику практичної космонавтики Сергію Корольову.

Сьогодні у Житомирі в урочистій ході з нагоди Дня вишиванки взяли участь 500 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався о 18.30 на Соборному майдані.

Учасники ходи у вишиванках пройшли головними вулицями міста: Великою Бердичівською та Михайлівською. Охорону громадського порядку на заході забезпечували працівники поліції.

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Також сьогодні пам’ятник основоположнику практичної космонавтики Сергію Корольову, як і торік, одягнули у вишиванку розміром 10 XL. Біля пам’ятника житомиряни зробили спільне фото та розгорнули вишитий рушник довжиною 10 метрів.

Серед інших святкових заходів у Житомирі також відбувся ярмарок національного вбрання.

Святкування Дня вишиванки у місті триває і завершиться пізно ввечері святковим дійством на вулиці Михайлівській.