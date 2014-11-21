Журналіст із США 7 днів дивився лише російське ТБ, щоб оцінити його дію на мозок

Журналіст видання Business Insider, що нині проживає у США уродженець Росії, вирішив протягом тижня читати і дивитися лише російські ЗМІ, відмовившись від альтернативних джерел інформації, повідомляє Новое время.

"Я був здивований тим, як російські люди можуть підтримувати, а не бути обуреними вторгненням Росії в Україну. Але я живу у Денвері, і я читаю переважно американські та європейські газети. Я хотів подивитися, що відбувається в Росії і Україні з точки зору Росії, тому я зважився на семиденну новинну дієту: я дивився лише російське телебачення - Перший канал Росії, що належить державі, який я не дивився більше ніж 20 років, і читав Правду", - пише журналіст Віталій Каценельсон.

Читайте такожУкраїна заборонила в'їзд для 35 журналістів з Росії

Пысля закінченні тижня поглинання новин із російських медіа, автор визнав, що "складно не розвинути в собі безліч сумнівів, щодо ваших попередніх поглядів". "Але тоді ви повинні нагадати собі, що в путінській Росії немає вільної преси", - зазначає він.

"Я завжди вважав інтернет неспинною демократичною силою, яка завжди дозволить правді прослизнути через тріщини навіть найміцнішої стіни пропаганди. Я був неправий. Після перегляду російського телебачення ви не хочете читати західну пресу, тому що ви переконані, що вона бреше. І що більш важливо, російське ТБ настільки потужне, що ви навіть не хочете дивитися що-небудь ще, тому що переконані, що маєте у розпорядженні незаперечні факти", - стверджує Каценельсон.

"Пропаганда Росії працює, змушуючи вашу праву півкулю мозку (емоційну) переважати над лівою (логічною), водночас засмічуючи всі ваші логічні фільтри... Факти - це не те, чим стурбоване російське ТБ. Щойно емоційні образи і багато дезінформації наповнять праву півкулю мозку, вона перемагає ліву, яка капітулює і припиняє ставити під сумнів представлену інформацію", - робить висновок журналіст.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські ЗМІ видали відео обстрілу Іраку як бомбардування населення українськими силовиками.