В Іспанії закликають туристів купувати квитки на літаки 'якнайшвидше'

Є серйозні підстави вважати, що незабаром ціни на авіаквитки зростуть.

Мандрівникам слід купувати авіаквитки якомога швидше, щоб уникнути ризику підвищення цін, спричиненого зростанням цін на нафту та авіапаливо внаслідок війни в Ірані, заявив міністр промисловості та туризму Іспанії Жорді Ереу.

"Ми рекомендуємо людям купувати квитки зараз, тому що авіакомпанії зараз використовують керосин, закуплений деякий час тому, і тому існує елемент коливань цін", – цитує чиновника Reuters.

За його словами, Іспанія, для якої туризм є однією з ключових галузей економіки, очікує на збереження стабільних потоків туристів, однак також допускає, що зростання цін може вплинути на попит.

Відео дня

При цьому Ереу заявив, що Іспанія має великі запаси керосину і вищі виробничі потужності, ніж багато інших країн Євросоюзу, одночасно попередивши: "Якщо у країн, які відправляють туристів до Іспанії, виникнуть проблеми, то вони виникнуть і у нас".

Катастрофічні наслідки війни в Ірані для туризму

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, війна в Ірані стала справжнім шоком для світової авіаційної галузі. З одного боку, через закриття повітряного простору над країнами Перської затоки авіакомпаніям довелося скасовувати або перенаправляти рейси, що призвело до різкого зростання цін на авіаквитки.

З іншого боку, катастрофічне скорочення світових запасів авіаційного палива через закриття Ормузької протоки вже змушує авіакомпанії скасовувати рейси та підвищувати ціни на авіаквитки.

Тим часом профільні експерти вже на повний голос заявляють, що багатьом європейським туристам, можливо, доведеться переглянути свої плани щодо відпустки цього літа.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.