Хакери вперше 'зламали' всі ігри з сумнозвісним Denuvo, але є нюанс

Ключову роль відіграв обхід через гіпервізор, який вважається критично небезпечним для безпеки системи.

В ігровому співтоваристві сталася подія, яка ще рік тому вважалася неможливою: станом на 27 квітня 2026 року не залишилося жодної гри з захистом Denuvo, яку б не зламали. Про це пише The Gamer.

Серед останніх "повалених" проєктів опинилися Dragon’s Dogma 2, Marvel’s Midnight Suns, Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 5, а також спортивні релізи EA, включаючи Madden NFL 24, Madden NFL 25, EA Sports FC 24 та EA Sports FC 25.

Тим не менш хакери все ж не змогли повністю видалити Denuvo. Низку релізів зламали в основному через гіпервізор. Це спосіб, при якому гра запускається не безпосередньо в Windows, а всередині низькорівневого віртуального шару, який знаходиться нижче ОС і може підміняти відповіді, що використовуються DRM-перевірками.

Відео дня

Denuvo продовжує вважати, що все працює чесно, хоча захист фактично відключений. При цьому такий підхід вважається ризикованим, оскільки вимагає відключення захисних функцій системи (зокрема, Secure Boot) та запуску неперевіреного коду на рівні, де він отримує повний доступ до системи.

Примітно, що на тлі масових обходів все більше видавців почали поступово відмовлятися від Denuvo. Так, з опису майбутньої аркадної гонки Star Wars: Galactic Racer у Steam зникла згадка про Denuvo, і гравці впевнені, що це не простий збіг.

Denuvo має погану репутацію серед геймерів через потенційне зниження продуктивності в іграх (падіння FPS, статтери), збільшення навантаження на процесор і підозри в прискореному зносі SSD через часте записування даних. Хоча самі розробники заперечують цей факт, тести підтверджують проблеми, особливо на слабких ПК.

