У Польщі різко підвищать мінімальну зарплату: хто і скільки отримуватиме

У середині 2026 року зростуть мінімальні заробітні плати у сфері охорони здоров’я.

У Польщі планують підвищити зарплати у сфері охорони здоров'я. Так, з 1 липня мінімальна заробітна плата в країні збільшується до 8458 злотих або приблизно 102 923 гривні.

Польське видання WNP пише, що середня заробітна плата у 2025 році становила 8903,56 злотих (108 353 грн.). Саме ця сума є ключовим орієнтиром при розрахунку мінімальних зарплат у сфері охорони здоров'я.

У результаті з 1 липня мінімальна заробітна плата для найбільш висококласифікованих професійних груп у системі охорони здоров'я досягне 12 910,16 злотих (157 079 грн.) брутто, тобто до вирахування податків.

Таким чином, мінімальні зарплати до вирахування податків у сфері охорони здоров’я становитимуть:

лікар або стоматолог зі спеціалізацією (+1046,67 злотих) – 12 910,16 злотих (157 125,19 грн.);

фармацевт, фізіотерапевт, лаборант-діагност, клінічний психолог, медсестра або акушерка з магістерським ступенем і спеціалізацією (+931,17) – 11 485,59 злотих (139 771 грн);

лікар або стоматолог без спеціалізації (858,99) – 10 595,24 злотих (128 936,12 грн.);

стажист (+685,75) – 8458,38 злотих (102 923,21);

фармацевт, фізіотерапевт, лаборант-діагност, технік-електрорадіолог, психолог без спеціалізації, медсестра або акушерка з магістерським ступенем (+736,28) – 9081,63 злотих (110 507 грн);

фізіотерапевт, фельдшер, технік-електрорадіолог, технік медичної аналітики із середньою або бакалаврською освітою без спеціалізації, медсестра або акушерка із середньою освітою (+678,53) – 8369,35 злотих (102 137,93 грн);

інший медичний працівник із середньою освітою (+620,78) – 7657,06 злотих (93 445,28 грн);

працівник основної діяльності (крім медичних працівників) з вищою освітою (+721,84) – 8903,56 злотих (108 657,88 грн);

працівник основної діяльності із середньою освітою (+563,04) – 6944,78 злотих (84 763,20 грн);

працівник основної діяльності з освітою нижче середньої (+469,19) – 5787,31 злотих (70 635,92 грн).

Таким чином, українці, які обіймають зазначені вище посади, можуть розраховувати на значне підвищення зарплати.

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Польщі становитиме 4806 злотих на місяць. Мінімальна зарплата нетто (тобто "на руки") становитиме близько 3531 злотих або приблизно 40 240 гривень.

Згідно з даними Аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, для українців польський ринок праці залишається загалом сприятливим, особливо в секторах з меншими вимогами до кваліфікації та високою часткою фізичної праці, насамперед у логістиці.

