Китай показав 'клон' радянського ракетного комплексу РК-55 'Рельєф' з дальністю 2000 км

Комплекс здатен випускати дозвукову крилату ракету, яка оптимізована для високоточних наземних атак.

Китай представив модернізовану крилату ракету наземного призначення CJ-10 з дальністю ураження понад 2000 кілометрів. Це розширює можливості Пекіна для високоточних атак на великі відстані.

Як пише Army Recognition, CJ-10, відома в деяких варіантах як DF-10, – це дозвукова крилата ракета, оптимізована для високоточних наземних атак. Вона інтегрує багаторівневу архітектуру наведення, що поєднує інерціальну навігацію, супутникове позиціонування, ймовірно, BeiDou та узгодження контурів місцевості (TERCOM), що забезпечує високу точність навіть в умовах відсутності GPS.

Такий багаторівневий підхід значно підвищує стійкість до радіоелектронної війни та глушіння, що є критичним фактором у сучасних сценаріях високоінтенсивних конфліктів, де оскаржується домінування в електромагнітному спектрі.

Порівняно з попередніми варіантами CJ-10, які загалом оцінювалися як такі, що мають дальність польоту ближче до 1500 км та обмеженішу стійкість наведення, модернізована версія відображає явні досягнення в ефективності двигуна, резервуванні навігації та електронних контрзаходах. Покращення в бортовій обробці даних та картографуванні місцевості, ймовірно, дозволять створювати точніші профілі польоту на низьких висотах, зменшуючи вплив радіолокаційного виявлення, зберігаючи при цьому точність удару по стійких або рухомих цілях.

Очікується, що модернізований варіант матиме покращену ефективність двигуна та вдосконалене наведення, що розширить його оперативну дальність за межі попередніх оцінок 1500 км до 2000 км або вище залежно від корисного навантаження та профілю запуску. Ця збільшена дальність дозволяє китайським силам тримати під загрозою ширший набір стратегічних цілей, включаючи командні центри, авіабази, логістичні вузли та укріплену інфраструктуру глибоко на території противника.

Портал Defense Express зазначає, що Китай має в своєму розпорядженні до 70 мобільних наземних пускових установок під ракети CJ-10.

Зазначається, що через особливості конструкції цю систему можна вважати "клоном" радянського ракетного комплексу середньої дальності РК-55 "Рельєф" під знову ж клон КР Х-55 або ж радянської КС-122.

"У деяких відкритих джерелах можна побачити оцінку, що в розпорядженні КНР може бути запас в діапазоні 200-500 крилатих ракет CJ-10 наземного базування. Також варто зробити поправку й на те, що зовнішній вигляд мобільних ПУ до CJ-10 може відрізнятись залежно від ітерації; наземна версія цих ракет була прийнята на озброєння Китаю в 2006 році, морська - орієнтовно в 2012 році, повітряного базування під бомбардувальники H-6, відомих як копія Ту-16 - орієнтовно в 2015 році", - пишуть аналітики.

У мережі розсекретили оновлений китайський есмінець проєкту 956ЕМ

Як повідомляв УНІАН, у мережу виклали фотографії есмінця проєкту 956ЕМ "Тайчжоу" Військово-морських сил КНР, який пройшов в Китаї глибоку модернізацію. Фактично, китайці просто "викинули" майже все радянське та російське озброєння.

Замість двох зчетверених пускових установок ПКР "Москіт" корабель отримав дві зчетверені пускові установки китайських ПКР YJ-12.

Замість ЗРК "Штиль" з балковою пусковою установкою на корабель було встановлено китайський корабельний ЗРК HHQ-16 з вертикальними пусковими установками H/AKJ-16 загалом на 48 комірок для зенітних керованих ракет середньої дальності HQ-16 та протичовнових керованих ракет Yu-8.

