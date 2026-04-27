У Кремлі відреагували на заяву Трампа про 'хороші розмови' з Путіним

Реакція прессекретаря Путіна виявилася досить лаконічною.

Москва завжди інформує про телефонні розмови російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Про це заявив прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Так Пєсков прокоментував заяву Трампа про те, що у нього нещодавно були "хороші розмови" з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, прессекретар голови РФ відмовився від коментарів щодо можливого неформального спілкування Трампа і Путіна.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що ворожнеча між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним заважає закінчити війну. Він заявив, що "це смішно і божевільно".

Трамп також висловив упевненість, що війну в Україні вдасться завершити. Він додав, що Вашингтон працює над врегулюванням війни.

Крім того, президент США повідомив про свої "хороші розмови" із Зеленським і Путіним. За його словами, він регулярно спілкується з лідерами України та Росії.

