OpenAI готує революційний ШІ-смартфон без звичних додатків (фото)

За даними галузевих джерел, компанія OpenAI працює над створенням "нового покоління смартфонів" спільно з MediaTek і Qualcomm. Проєкт розглядається як спроба радикально переосмислити саму концепцію мобільних пристроїв, пише Android Authority.

Головна ідея проєкту – перехід від звичної моделі з набором додатків до "AI-агента", який здатний самостійно виконувати завдання, враховувати контекст і реагувати в реальному часі.

Архітектура такого смартфона передбачає гібридний підхід: базові завдання будуть оброблятися безпосередньо на пристрої, а більш складні – на віддалених серверах. При цьому апаратна частина розробляється з орієнтацією на постійну роботу штучного інтелекту.

Окремо зазначається, що OpenAI прагне максимально контролювати всю екосистему пристрою: від чіпів до користувацького інтерфейсу. Про яку операційну систему йдеться, не уточнюється. Це може бути як Android з глибокою кастомізацією, так і власна розробка OpenAI.

За даними галузевих джерел, проєкт ШІ-смартфона перебуває на ранній стадії, а масове виробництво очікується до 2028 року.

Раніше Financial Times писав, що OpenAI спільно з колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом працює над загадковим ШІ-пристроєм. Пристрій нагадуватиме iPod Shuffle, і його можна буде носити на шиї, як підвіску.

УНІАН писав, що творці ChatGPT можуть збанкрутувати вже у 2027 році. Ключова проблема OpenAI полягає в тому, що значна частина користувачів використовує безкоштовні версії чат-ботів, тож вони швидше перейдуть до конкурентів, ніж почнуть платити.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів. Найближчі конкуренти – Perplexity та Google Gemini. На них припадає частка у 15% від усіх користувачів.

