Україна та Росія витратили на оборону рекордний відсоток свого ВВП, – SIPRI

Витрати на закупівлю зброї лише зростатимуть, прогнозують аналітики.

У 2025 році частка державних видатків на оборону досягла найвищого рівня, що коли-небудь фіксувався як в Росії, так і в Україні. Про це заявили аналітики Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Так, військові витрати Росії за минулий рік зросли на 5,9% – до 190 млрд доларів, що становить 7,5% ВВП. Україна, яка посіла сьоме місце в світі за обсягом витрат на оборону у 2025 році, збільшила свої витрати на 20% – до 84,1 млрд доларів, або до 40% ВВП.

За співвідношенням видатків на оборону до розміру ВВП, Україна знаходиться на першому місці в світі. Експерти прогнозують, що обсяг витрат на зброю надалі буде збільшуватися і для України, і для Росії.

Відео дня

"Їхні витрати, ймовірно, продовжуватимуть зростати у 2026 році, якщо війна триватиме, з огляду на збільшення доходів від продажу російської нафти та очікуваний великий кредит від Європейського Союзу для України", – каже аналітик SIPRI Лоренцо Скараццато.

Для порівняння, у 2025 році 29 європейських членів НАТО витратили загалом 559 млрд доларів, причому тільки у 22 з них військові витрати досягли позначки у 2% ВВП.

Найбільше коштів на оборону у цій групі витратила Німеччина: її витрати зросли на 24% порівняно з попереднім роком і сягнули 114 млрд доларів. Військове навантаження Німеччини перевищило поріг у 2% вперше з 1990 року, досягнувши 2,3% ВВП у 2025 році.

Військові витрати Іспанії стрімко зросли на 50% – до 40,2 млрд доларів, що також призвело до перевищення військового навантаження понад 2% ВВП вперше з 1994 року.

Серед країн Азії військові витрати Японії зросли на 9,7% і досягли 62,2 млрд доларів у 2025 році, що еквівалентно 1,4% ВВП – це найвища частка з 1958 року. Військові витрати Тайваню зросли на 14% – до 18,2 млрд доларів (2,1% ВВП), що є найбільшим річним зростанням принаймні з 1988 року.

Загалом світові військові витрати у 2025 році сягнули 2 887 млрд доларів, що на 2,9% більше в реальному вираженні порівняно з 2024 роком. Три країни з найбільшими військовими витратами – США, Китай і Росія – разом витратили 1 480 млрд доларів, або 51% від загального світового обсягу.

Загальний обсяг військової допомоги Україні у 2025 році скоротився на 13% в порівнянні з середньорічним показником за 2022–2024 роки через припинення підтримки з боку США.

