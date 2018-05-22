Слідом за Вакарчуком та Зеленським: ще одна українська зірка розповіла про президентські амбіції (відео)

Співак Олег Винник заявив, що став би балотуватися на пост глави України, якби був мільярдером.

Олег Винник розповів, за якої умови взяв би участь у президентських виборах. Відповідне відео опубліковане на каналі NewsOne в YouTube.

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Виконавець заявив, що став би балотуватися на пост глави України, якби був мільярдером.

"Якщо б я був мільярдером і знав би, що мій бюджет більше нашої країни, я б пішов президентом і зробив би країну щасливою", - сказав 44-річний Винник.

"Колись я про це навіть не замислювався, як це круто володіти великими коштами і вкласти їх у розвиток своєї країни", - зазначив співак.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше про свої президентські амбіції розповіли шоумен Володимир Зеленський та лідер ОЕ Святослав Вакарчук.