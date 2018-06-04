У мережі розгорається скандал через поїздку закарпатської футбольної команди на чемпіонат для сепаратистів

За його словами, представники невизнаних "Л/ДНР" також брали участь, але не пройшли кваліфікацію.

Українська футбольна команда із Закарпаття вирушила у Лондон на так званий чемпіонат світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій".

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український волонтер Родіон Шовкошитний.

"Україну там є одна команда. Ні, не "ДНР". Ні, не "ЛНР". Це "Закарпаття". Офіційно команда заявлена угорською мовою Kárpátalja... На емблемі прапори України й Угорщини, на території Закарпатської області України, ведмідь і якийсь напис угорською", - написав волонтер.

Читайте такожЧС-2018: спійманий на вживанні кокаїну капітан збірної Перу зіграє на чемпіонаті світу

За його словами, представники невизнаних "Л/ДНР" також брали участь, але не пройшли кваліфікацію.

При цьому користувачі в мережі відзначають, що останнім часом Закарпаття починає вести себе вкрай агресивно. "Їздив недавно... "Л/ДНР" курить в сторонці..." - пише в коментарях один з них.

Інших користувачів ця ситуація також обурила: "Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine не хочете відреагувати?", "Щотижня буваю в Закарпатті за 20км від кордону, то, що там немає ще "ДНР" - тільки заслуга того, що більшість на заробітках в Угорщині, де вони отримують від 800 до 1600 грн в день, а коли закрити це буде біда".

Як повідомляв УНІАН, раніше в московському аеропорту Шереметьєво розмістили плакати з легендарними українськими футболістами, видавши їх за російських.