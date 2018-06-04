"Руденька" з гурту "Тату" стала претенденткою в "чорний список" СБУ

14:17, 04 червня 2018
Суспільство
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Катіна потрапила в список "Миротворця" / скріншот

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Колишня солістка російської поп-групи t.A.T.u Лена Катіна потрапила в базу даних українського сайту «Миротворець» після відвідування території окупованого Донбасу.

На думку авторів «чорного списку», Катіна свідомо порушила державний кордон України «з метою проникнення на окуповану територію України на Донбасі», а також «брала участь у пропагандистських заходах».

Відзначимо, що багато артистів з РФ, які відвідали окуповані території, потрапляли в "чорний список" СБУ після внесення до бази "Миротворця".

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Теги: #Луганськ#чорний список артистів