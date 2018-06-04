"Руденька" з гурту "Тату" стала претенденткою в "чорний список" СБУ
14:17, 04 червня 2018Суспільство
542 0
З'явилися нові претенденти в "чорний список" СБУ, російські зірки виступили в окупованому Луганську.
Катіна потрапила в список "Миротворця" / скріншот
У окупированном Луганську відбувся виступ російських виконавців Юлії Началової, Лєни Катіної і гурту «Прем'єр-міністр».
Читайте такожПольського католицького священика внесли в базу «Миротворця»
Колишня солістка російської поп-групи t.A.T.u Лена Катіна потрапила в базу даних українського сайту «Миротворець» після відвідування території окупованого Донбасу.
На думку авторів «чорного списку», Катіна свідомо порушила державний кордон України «з метою проникнення на окуповану територію України на Донбасі», а також «брала участь у пропагандистських заходах».
Відзначимо, що багато артистів з РФ, які відвідали окуповані території, потрапляли в "чорний список" СБУ після внесення до бази "Миротворця".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter