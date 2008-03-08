Проспект Миру перейменують на честь Віктора Чайки

Одна з центральних вулиць Рівного - проспект Миру – невдовзі носитиме ім’я багатолітнього мера міста Віктора Чайки, який помер 15 лютого 2008 р. на 67-му році життя. Таке рішення прийнято на сесії Рівненської міської ради. Водночас нові назви отримали ще 9 вулиць обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, дискусії довкола цього питання зайняли найбільше часу, порівняно з обговоренням інших питань. Противниками перейменування проспекту Миру на честь померлого міського голови Рівного стали члени фракції Української народної партії, які запропонували назвати цей проспект іменем засновника та першого командира Української Повстанської Армії на Поліссі генерал-хорунжого Тараса Бульби-Боровця.

Представники УНП зазначали, що у 2009 році виповнюється 100 років від дня народження Т.Бульби-Боровця, крім того, на цьому проспекті уже заплановано спорудити пам’ятник повстанському ватажку. Однак більшість депутатів не погодилась з такою постановкою питання. Вони проголосували за те, щоб центральний проспект міста назвати іменем В.Чайки.

Депутати Рівнеради також відхилили пропозицію фракції УНП найближчим часом провести дострокові вибори міського голови. Вони аргументували свою відмову тим, що ще не пройшло 40 днів з дня смерті В.Чайки.