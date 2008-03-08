Запорізьких чиновників відправлять навчати дітей

У Запоріжжі скорочуватимуть штат управлінь освіти і працевлаштовуватимуть скорочених чиновників у школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому, "запорізький мер Євген КАРТАШОВ дав членам депутатської комісії з гуманітарних питань "добро" на проведення спільно з міським управлінням освіти і науки реорганізації системи освіти в місті".

"Кінцевим результатом реорганізації має стати створення єдиної політики у сфері освіти, господарського центру і бухгалтерії галузі на рівні міста. За словами депутата міськради, директора 107-ї гімназії Раїси ЧУХРАЙ, на сьогоднішній день штат районних і міського управлінь освіти невиправдано завищений, а ініційовані управлінцями перевірки відволікають вчителів від навчального процесу. Члени комісії чекають від реформи значної економії бюджетних коштів - до 10 мільйонів гривень на рік", - повідомили в прес-службі.

Щоб уникнути в результаті реорганізації системи освіти збільшення в Запоріжжі кількості безробітних депутати запропонували працевлаштовувати скорочених чиновників управлінь освіти у школи міста.