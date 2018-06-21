"Оце так задок": Надя Дорофєєва розбурхала мережу фото в напівпрозорому купальнику

Співачка позувала в мокрому купальнику.

Учасниця популярного українського гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва потішила своїх дописників новим фото.

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На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася фото, на якому позує в басейні у суцільному купальнику. Артистка похвалилася своєю фігурою.

Дописники одразу ж відреагували на її фото, написавши багато компліментів: "Гола?", "Соковитий горіх", "Дуже ефектні булочки", "Оце так задок", "Найкраща".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, кліп на нову пісню популярного українського гурту "Время и стекло" менш ніж за добу піднявся на другу позицію в трендах YouTube.