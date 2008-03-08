ЗМІ повідомляють про раптову смерть мера Феодосії

Раптово помер міський голова Феодосії Володимир Шайдеров. 11 квітня йому виповнилося б 52 роки.

Як передає корреспонденет УНІАН з посиланням на газету Феодосії «Кафа», В.Шайдеров помер в лікарні у суботу близько полудня.

За попередніми даними, мер Феодосії помер від зупинки серця на стадіоні «Кристал».

Кореспонденту УНІАН не вдалося підтвердити або спростувати дану інформацію, оскільки телефони міськради Феодосії не відповідають.

В.Шайдеров був обраний міським головою Феодосії в 1998 році.

За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток України і трудові досягнення нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2001) і орденом «Золотий Меркурій» (2001) Європейської ділової асамблеї.