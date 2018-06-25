Відома українська танцівниця уперше показала фігуру після пологів (фото)

Дописники Шоптенко захоплюються її фігурою після пологів.

Відомий український хореограф Олена Шоптенко, яка нещодавно народила первістка, вперше показала фігуру після пологів.

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На опублікованій в Instagram фотографії вона позує в чорних легінсах і темній кофті без макіяжу. "Ідеальний вихідний - це коли Олексій з ОО (Олексій Олексійович – син Шоптенко – УНІАН.) відпустили маму трішки погуляти. Я нудьгувала!", - підписала знімок танцівниця.

"Яка у вас фігура...!", "Олено, ви маєте чудовий вигляд!", "Захоплююсь Вами", - пишуть у коментарях фанати.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко народила первістка в суботу, 9 червня. Хореограф розповіла, як пройшли пологи і чи був присутній під час процесу чоловік зірки Олексій.