Триває фестиваль кращих українських карикатуристів

До 11 березня в Івано-Франківську на Вічевому майдані проходитиме 4-й тур “Фестивалю української карикатури” – першої в Україні масштабної пересувної виставки карикатур під відкритим небом.

Про це повідомили УНІАН організатори виставки.

100 робіт від 9-ти провідних українських карикатуристів надруковані у збільшеному вигляді – розміром 1 кв. метр – та виставлені для загального огляду.

За інформацією організаторів, виставка карикатур уже відбулась у Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові. Івано-Франківськ став четвертим містом, де відбувається Фестиваль української карикатури.

Далі експозиція буде представлена з 14 березня у Харкові, потім – у Донецьку, Одесі, Миколаєві та Києві.

У фестивалі беруть участь роботи авторів - неодноразових переможців міжнародних конкурсів: Володимира КАЗАНЕВСЬКОГО, Олексія КУСТОВСЬКОГО, Василя ВОЗНЮКА, Олени УРАНОВОЇ та Сергія РЯБОКОНЯ, Дмитра СКАЖЕНІНА, Ігоря ЛУК’ЯНЧЕНКА, Марини ТУРОВСЬКОЇ та Юрія КОСОБУКІНА.

Організатором фестивалю є український журнал “Український ТИЖДЕНЬ”.