Ющенко виступив на мітингу в с.Моринці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне відкрити на батьківщині Тараса Шевченка у селі Моринці бібліотеку поета та центр вивчення його творчості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на мітингу у селі Моринці з нагоди 194-річчя від дня народження великого Кобзаря.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що село Моринці, де народився Кобзар, має бути «селом номер один в Україні».

Він закликав місцеву владу, Міністерство освіти і науки, Академію наук об’єднати зусилля для реалізації нових проектів у селі Моринці. За його словами, тут необхідно відкрити нову Шевченківську бібліотеку, де були б зібрані видання з усього світу, присвячені творчості Т.Шевченка. Також Президент висловився за відкриття центру вивчення життя і творчості поета.

Крім того, у своєму виступі В.ЮЩЕНКО наголосив на особливій ролі великого Кобзаря у розбудові Української держави. За словами Президента, Т.Шевченко через відновлення українського слова зберіг Україну.

На переконання В.ЮЩЕНКА, важко уявити, що було б з нашою державою, якби не було творів Т.Шевченка. Президент підкреслив, що українці ще знаходяться у великому боргу перед великим поетом.

Перед мітингом глава держави поклав квіти до пам`ятника Матері та відвідав Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка».