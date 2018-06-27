В Україну повернулися шестеро моряків, яким понад півтора року забороняли виїхати з Греції

За словами Павла Клімкіна, поверненню українців передувала складна, але результативна робота консулів.

В Україну повернулися шестеро українських моряків - членів екіпажу судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції.

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Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив у "Tвіттері". "Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких", - написав Клімкін.

Інших подробиць міністр не надав.

Як повідомляв УНІАН, заступник директора Департаменту консульської служби МЗС – начальник Управління консульського забезпечення Василь Кирилич 15 березня поінформував, що судно RS300-97 було затримано у листопаді 2016 року. За його словами, на судні, яке в незадовільному технічному стані, перебувають семеро членів екіпажу - громадян України.

Кирилич особисто відвідував українців на цьому судні під час візиту до Греції. «Члени екіпажу не є затриманими, не є заарештованими. Вони перебувають на судні в очікуванні завершення слідчих дій та ухвалення судом фінального рішення у справі перевезення вантажу», - зауважив Кирилич і додав, що українці мають право виходити в місто, в порту якого стоїть судно. «У них вилучені паспортні документи, що не дає їм можливості залишити територію Греції. Вони користуються спеціальними дозвільними документами, які надають право і можливість виходити в місто», - повідомив Кирилич.