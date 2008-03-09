Снігова буря в Канаді стала причиною сотень ДТП

Снігова буря, що почалася ввечері 7 березня в канадських провінціях Онтаріо і Квебек, стала причиною близько 600 ДТП, повідомляє недільний випуск канадського видання Toronto Sun.

Утім, попри значну кількість дорожньо-транспортних подій, в поліції зазначають, що здебільшого вони були незначні.

Через погодні умови були скасовані або затримані багато авіарейсів в канадських аеропортах.

Синоптики повідомили, що буря, вщухнувши вночі, пересунеться тепер на Торонто та його околиці. Очікується випадіння 25-30 сантиметрів снігу.

Швидше за все, ця буря позмагається з найбільшим березневим снігопадом 1964 року в Торонто. Тоді покрив снігу досяг 32,3 сантиметра.