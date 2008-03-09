В Одесі відкрився Музей українського козацтва

В Одесі відбулося відкриття музею історії розвитку українського козацтва, створеного силами громадських організацій за сприяння Одеського морського порту.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття музею взяв участь голова Одеської облдержадміністрації Микола СЕРДЮК.

За словами керівника Асоціації козацьких організацій Одеської області «Січ» Миколи СВЕНТИЦЬКОГО, «багато експонатів музею, що оповідають про життя й побут козацтва в Хаджибеї, пізніше перейменованого в Одесу, зібрано членами козацьких організацій, викладачами історичного факультету Одеського національного університету ім. І.Мечникова, науковими співробітниками обласного історико-краєзнавчого музею, а також небайдужими до історії краю одеситами».

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо увічнення пам`яті кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського, губернатор Одеської області заявив, що «зведення монумента П.Калнишевському очікується в жовтні-листопаді цього року».

Оголошений конкурс на кращий проект триватиме до 7 травня, призовий фонд становить 100 тис. грн. Згідно з рішенням міської влади, пам`ятник буде споруджено поряд із будівлею облдержадміністрації - на розі проспектів Т.Шевченка та Юрія Гагаріна, нагадав М.СЕРДЮК.

Крім того, сьогодні в Одесі керівники області та міста, депутати різних рівнів, а також активісти громадських організацій поклали квіти до підніжжя пам`ятника Тарасу Шевченку на честь194-ої річниці з дня народження поета. В урочистій церемонії також взяли участь воїни Південного оперативного командування, жителі Одеси.