Омбудсмен зазначила, що сьогодні під час зустрічі з послами Європейського Союзу вона поінформує їх про події в Росії та Криму відносно громадян України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова запропонує комісару Ради Європи з прав людини разом поїхати до українських політв'язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на погоджувальній раді у Верховній Раді України.

Денісова зазначила, що сьогодні під час зустрічі з послами Європейського Союзу вона поінформує їх про події в Росії та Криму відносно громадян України.

Читайте такожДенісова завтра планує зустрітися з послами ЄС з приводу відвідування українських політв'язнів у РФ

Крім того, додала вона, разом з першим віце-спікером ВР Іриною Геращенко вона зустрінеться з комісаром з прав людини у Раді Європи та також поінформують щодо цих подій.

“І я буду їй пропонувати, щоб разом поїхати до Олега Сенцова, до Володі Балуха, до Клиха, до Куку нашого, який теж голодує вже в Ростові, і тому, разом давайте зробимо це”, - сказала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени Денісова і Москалькова відвідають українських і російських ув'язнених в обох країнах.

Однак Денісову не пустили до жодного з українців.