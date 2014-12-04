У Львові горіло приміщення театру ім. Курбаса

У Львові горіло приміщення академічного театру ім. Леся Курбаса, який знаходиться в центрі міста.

Як повідомила виконуюча обов'язки начальника управління культури Львівської міської ради Ірина Магдиш, пожежа сталася ввечері 3 грудня. Читайте такожУ Львові зафіксували четверте за сьогодні повідомлення про замінування державних установ "Сталося загоряння на горищі. Причина встановлюється. Загоряння пішло від стіни сусіднього будинку, де є димар. Згорів сегмент покрівлі та частина даху. Деякі адміністративні приміщення театру залило водою. Буде працювати комісія, буде складено акт", - розповіла Ірина Магдиш.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter