Горбатюк спростував заяву про заборону будувати Музей Революції гідності

За його словами, видана прокурором постанова забороняє до завершення слідчих та судових процедур змінювати місця вчинення злочину - на проїжджій частині Інститутської, де гинули люди та перебували підозрювані у вбивствах правоохоронці.

Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк спростовує інформацію щодо постанови про нібито заборону будувати Музей Революції гідності на вул. Інститутській у Києві.

Як повідомив у коментарі УНІАН Горбатюк, прокурор у кримінальному провадженні щодо розслідування вбивств на вул. Інститутській під час Євромайдану видав постанову, яка забороняє змінювати ландшафт у місцях вчинення злочинів.

"Це у зв'язку зі справою про вбивства на вулиці Інститутській. Тобто, прокурор видав в рамках повноважень постанову про забезпечення збереження речових доказів, а саме - обстановки місця події, місця вчинення злочину до завершення слідчих та судових процедур. Тобто для завершення проведення слідчих експериментів, які проводять повторно чи у зв'язку з новими даними, отриманими слідством. Чи у зв'язку з рішенням суду про проведення додаткових слідчих дій. Відповідно, заборони музей будувати - нічого подібного не видається і не може видатися. А видається постанова на певний період часу, до завершення слідчих дій, не змінювати ландшафт у місцях вчинення злочинів на вулиці Інститутській", - заявив він.

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За словами Горбатюка, заборона стосується лише місця вчинення злочину на вул. Інститутській - у місцях загибелі людей та перебування підозрюваних у вбивствах правоохоронців.

"Там планується, я так зрозумів, музейний комплекс. На самій проїжджій частині будуть змінюватися пам'ятники чи стели. Поряд планується музей. Музею не стосується заборона, бо там не вчинялися вбивства", - сказав він.

Водночас Горбатюк повідомив, що точної дії строку припису у постанові немає, але завершити слідчі дії планується через 2-3 місяці.

"Він (припис - УНІАН) видавався вже двічі. Раніше - ще у 2015 році, а зараз востаннє, у 2018 році, був оновлений. Буквально десь тиждень чи два тому. Там точної дати (закінчення дії припису - УНІАН) немає, є "до завершення слідчих дій". Те, що заплановано на сьогоднішній день - плануємо через 2-3 місяці завершити. Може, швидше. Якщо нічого нового не виникне, якщо нічого не завадить в ці строки вкластися", - заявив начальник Департаменту спецрозслідувань.

Горбатюк також зазначив, що на нараді з представниками родин Небесної сотні, де обговорювалася ця ситуація, був присутній директор Музею Революції гідності Ігорь Пошивайло.

Як повідомляв УНІАН, директор Музею Революції гідності раніше заявив у ЗМІ, що 4 липня отримав припис від Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській.

«Фактично постанова забороняє будь-які дії: від зміни об’єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень», — сказав Пошивайло.

Довідка УНІАН. 16 березня 2017 року в Україні набув чинності закон щодо заходів із забезпечення вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні. Територія, яка буде охоплена будівництвом та облаштуванням меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, складатиметься з кількох земельних ділянок комунальної власності, а також частини земельної ділянки державної власності, що перебуває в постійному користуванні держпідприємства «Готель «Україна».

Переможцем конкурсу на кращий проект Музею Революції гідності став проект представників німецького архітектурного бюро Kleihues + Kleihues Gesellschaff von Architekten.