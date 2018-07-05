Горбатюк спростував заяву про заборону будувати Музей Революції гідності
Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк спростовує інформацію щодо постанови про нібито заборону будувати Музей Революції гідності на вул. Інститутській у Києві.
Як повідомив у коментарі УНІАН Горбатюк, прокурор у кримінальному провадженні щодо розслідування вбивств на вул. Інститутській під час Євромайдану видав постанову, яка забороняє змінювати ландшафт у місцях вчинення злочинів.
"Це у зв'язку зі справою про вбивства на вулиці Інститутській. Тобто, прокурор видав в рамках повноважень постанову про забезпечення збереження речових доказів, а саме - обстановки місця події, місця вчинення злочину до завершення слідчих та судових процедур. Тобто для завершення проведення слідчих експериментів, які проводять повторно чи у зв'язку з новими даними, отриманими слідством. Чи у зв'язку з рішенням суду про проведення додаткових слідчих дій. Відповідно, заборони музей будувати - нічого подібного не видається і не може видатися. А видається постанова на певний період часу, до завершення слідчих дій, не змінювати ландшафт у місцях вчинення злочинів на вулиці Інститутській", - заявив він.
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За словами Горбатюка, заборона стосується лише місця вчинення злочину на вул. Інститутській - у місцях загибелі людей та перебування підозрюваних у вбивствах правоохоронців.
"Там планується, я так зрозумів, музейний комплекс. На самій проїжджій частині будуть змінюватися пам'ятники чи стели. Поряд планується музей. Музею не стосується заборона, бо там не вчинялися вбивства", - сказав він.
Водночас Горбатюк повідомив, що точної дії строку припису у постанові немає, але завершити слідчі дії планується через 2-3 місяці.
"Він (припис - УНІАН) видавався вже двічі. Раніше - ще у 2015 році, а зараз востаннє, у 2018 році, був оновлений. Буквально десь тиждень чи два тому. Там точної дати (закінчення дії припису - УНІАН) немає, є "до завершення слідчих дій". Те, що заплановано на сьогоднішній день - плануємо через 2-3 місяці завершити. Може, швидше. Якщо нічого нового не виникне, якщо нічого не завадить в ці строки вкластися", - заявив начальник Департаменту спецрозслідувань.
Горбатюк також зазначив, що на нараді з представниками родин Небесної сотні, де обговорювалася ця ситуація, був присутній директор Музею Революції гідності Ігорь Пошивайло.
Як повідомляв УНІАН, директор Музею Революції гідності раніше заявив у ЗМІ, що 4 липня отримав припис від Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській.
«Фактично постанова забороняє будь-які дії: від зміни об’єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень», — сказав Пошивайло.
Довідка УНІАН. 16 березня 2017 року в Україні набув чинності закон щодо заходів із забезпечення вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні. Територія, яка буде охоплена будівництвом та облаштуванням меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, складатиметься з кількох земельних ділянок комунальної власності, а також частини земельної ділянки державної власності, що перебуває в постійному користуванні держпідприємства «Готель «Україна».
Переможцем конкурсу на кращий проект Музею Революції гідності став проект представників німецького архітектурного бюро Kleihues + Kleihues Gesellschaff von Architekten.