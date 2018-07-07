Вперше в історії український чарт кліпів YouTube очолила україномовна пісня

Артисти обігнали групи "Время і стекло" і співачку Світлану Лободу.

Українська група Kazka з піснею "Плакала" очолила чарт кліпів в українському сегменті YouTube. Це перша україномовна композиція, яка за час існування українського чарту кліпів, потрапила в топ.

Про це свідчить рейтинг, який можна побачити на сторінці відповідного чарту (зараз він відображає дані за 21-28 червня), повідомляє karabas.live.

Відео з піснею "Плакала" насправді є не кліпом, а official audio, однак воно змогло обігнати хіт "SuperSTAR" від Loboda ( вона на другому місці), і кліп групи "Время і стекло" на пісню "E,boy" - вони посіли третє місце.

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Нагадаємо, відеохостинг YouTube з 10 травня розширив свої музичні чарти на 44 країни, в це число ввійшла і Україна.