У Софії викрали картину «На Шипці все спокійно»

У Софії викрадено картину художника Василя Верещагіна «На Шипці все спокійно», повідомили джерела в правоохоронних органах Болгарії.

За їх версією, картина була викрадена з Національного виставкового центру, розташованого на бульварі Вітоша в центрі Софії. Разом з нею було вкрадено ще одне полотно, яке саме - зараз встановлюється.

Картина експонувалася в рамках виставки, присвяченої 130-річчю звільнення Болгарії від турецького ярма.

Злочинець, за попередніми даними, діяв сам, хоча цілком можливо, що на вулиці його чекали спільники. Зловмисника зафіксували дві відеокамери зовнішнього спостереження: одна, встановлена безпосередньо на виході із залу виставки, інша - на виході з самого Національного виставкового центру.

Газета.ру