"Напівгола" Ані Лорак розбурхала мережу (фото)

На знімку Ані Лорак позує в червоному купальнику, темних окулярах і білому рушнику на голові.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка зараз працює й проживає в Росії, знову нарвалася на критику прихильників за нове фото.

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Артистка поділилася в Instagram відвертим знімком у червоному купальнику. На фото, яке набрало понад 120 тисяч лайків, можна побачити розкішний бюст зірки.

"Люблю червоний... Люблю захід сонця... Але час готуватися до концерту!" – пише у своєму пості Ані Лорак.

"Яка красуня", "Яка фігура", "Чому не гола?", "Потрібен вигляд ззаду", "Вічно роздягнена, дістала вже!", "Без штанів, але в капелюсі", "Соски видно", "Не переборщіть", "Знову напівгола", "Рахытка низькоросла! Тулуб довший, ніж ноги!", - пишуть коментатори під знімком.

Раніше Ані Лорак розкритикували за нове "голе" фото: "Чудовисько", "Дайте їй одяг, бідність губить", "Це як справжній водоспад", "Нехай одразу голою фоткається", "Залишилося тільки роздягнутися".