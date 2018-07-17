У Харкові абітурієнтка відправила замість себе на ЗНО "двійників"

"Оборудку" дівчини розкрили на пункті ЗНО.

Абітурієнтка з Харкова оригінально намагалася "здати" Зовнішнє незалежне тестування: вона відправила на складання тестів замість себе "двійників".

Про це повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, передає місцевий сайт 057.

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"Абітурієнтка найняла для цього кількох випускниць місцевої школи - підібрала за зовнішньою подібністю, «наштукатурились» і вперед. І сталося те, що й повинно було статися – підставу розпізнали на пункті ЗНО. Сподіваємося, звичайно, що Український центр погодиться з нашою пропозицією щодо анулювання результатів цієї підприємниці», - розповів Сидоренко.

Він також додав, що дівчина знайшла на кожний іспит окремого "двійника".

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові під час проходження Зовнішнього незалежного оцінювання почала народжувати одна з випускниць.