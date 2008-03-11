У Донецькій області дитина за 5 годин померла від грипу

Причиною смерті однорічної дівчинки в Донецькій області стала блискавична форма грипу.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, летальний результат захворювання дівчинки віком 1 рік і 4 місяці з Красноармейська було зафіксовано лікарями 2 березня. За попередніми даними, при люмінесцентній мікроскопії був виявлений позитивний результат до грипу В у зразках легенів. Подальші дослідження підтвердили даний діагноз.

"Дитина захворіла о 18.30 2 березня, а через 5 годин, о 23.30 того ж дня померла від блискавичної форми грипу", - повідомила лікар-епідеміолог облСЕС Євгенія КОПИРІНА. Вона додала, що епідемічне оточення дитини було благополучним.

У СЕС також додали, що в цілому протягом минулого тижня захворюваність на грип і гострі респіраторні інфекції (ГРВІ) в області знизилася на 10,2%. За період з 28 лютого по 6 березня перехворіли на грип і ГРВІ 31 тис. 815 чоловік.

У структурі хворих діти до 14 років становлять 40,7%, що на 21,8% нижче за рівень попереднього тижня.

Усього за минулий тиждень госпіталізовано 432 людини, з них 282 - діті до 14 років. Це відповідно на 2 і 17 чоловік менше, ніж на попередньому тижні.