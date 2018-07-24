Одна із засновниць Femen покінчила життя самогубством у Парижі

Дівчина вже не перший раз намагалася покінчити з собою.

Одна із засновниць руху Femen Оксана Шачко покінчила життя самогубством у своїй паризькій квартирі.

Про це повідомляється на сайті феміністичного об'єднання "ВОНА", яким інформацію підтвердила лідер Femen Ганна Гуцол.

Також одна зі знайомих Шачко у Франції написала у своєму Telegram-каналі: "Оксана Шачко (одна із засновниць Femen) покінчила з собою сьогодні, 23 липня, у своїй паризькій квартирі. Тільки що французька поліція вивезла її тіло на експертизу. Оксана залишила записку англійською, звернену до паризької богеми, з якою вона останнім часом тісно спілкувалася: "ви всі фейк".

Публікація від Oxanashachko (@oksanashachko) 20 Лип 2018 в 9:26 PDT

Знайома також пише, що це була вже не перша спроба Шачко звести рахунки з життям. За останні 2 роки вона намагалася покінчити з собою два рази.

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