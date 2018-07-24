У Миколаївській області над пляжем із відпочивальниками пролетів військовий вертоліт (фото, відео)

13:06, 24 липня 2018
Суспільство
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Вертоліт літав над пляжем / фото Оглядач

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На кадрах, зроблених 24 липня, видно, як вертоліт на невеликій швидкості пролітає над головами відпочивальників, при цьому самі люди, здавалося, не дуже були здивовані польоту "вертушки", передає "Обозреватель".

Як повідомляв УНІАН, у районі селища Рибальське біля Маріуполя Донецької області бойовий вертоліт Збройних сил України пролетів над пляжем з десятками відпочивальників.

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Теги: #пляж#Миколаївщина#гелікоптер