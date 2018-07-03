У Донецькій області військовий гелікоптер пролетів біля пляжу з відпочивальниками (відео)

Український вертоліт пролетів над кромкою моря на очах у відпочивальників, його лопаті ледь не здули пляжний тент.

В районі селища Рибальське біля Маріуполя Донецької області бойовий вертоліт Збройних сил України пролетів просто над пляжем з десятками відпочивальниками. Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі "Якір". В описі сказано, що вертоліт пролетів в рамках навчань. Як повідомляв УНІАН, нещодавно штурмовик ЗСУ Су-25 пролетів на гранично низькій висоті біля узбережжя Азовського моря в Кирилівці Запорізької області.

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