У Донецькій області військовий гелікоптер пролетів біля пляжу з відпочивальниками (відео)

14:40, 03 липня 2018
Інциденти
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Вертоліт пролетів на гранично низькій висоті / Кадр з відео на YouTube

В районі селища Рибальське біля Маріуполя Донецької області бойовий вертоліт Збройних сил України пролетів просто над пляжем з десятками відпочивальниками.

Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі "Якір". В описі сказано, що вертоліт пролетів в рамках навчань.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно штурмовик ЗСУ Су-25 пролетів на гранично низькій висоті біля узбережжя Азовського моря в Кирилівці Запорізької області.

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Теги: #вертоліт#ЗСУ#Маріуполь#гелікоптер#ВПС