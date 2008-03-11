В УкрГаз-Енерго “праву руку” Тимошенко офіційно назвали брехуном

СП ЗАТ «УкрГаз-Енерго» називає "брехнею" заяви першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА про анулювання ліцензії компанії на постачання газу за нерегульованим тарифом.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

«Офіційно повідомляємо, що заява про анулювання ліцензії ЗАТ «УкрГаз-Енерго» на постачання природного газу за нерегульованим тарифом є брехнею. Ця ліцензія є діючою. Так само, як і контракт на постачання газу в Україну до 2028 року. Так само, як і договори на постачання газу із споживачами компанії до 2012 року. Так само, як і договори на транспортування газу з газотранспортними підприємствами до 2012 року. Так само, як і митні декларації на імпорт природного газу в березні 2008 року», – зазначається у прес-релізі.

У документі наголошується, що останні заяви першого віце-прем`єр-міністра О.ТУРЧИНОВА компанія розглядає не інакше, як черговий доказ його некомпетентності й упередженості, а також як спробу тиску на судові органи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, в бесіді з журналістами О.ТУРЧИНОВ сказав, що уряд своїм рішенням скасував ліцензію «УкрГаз-Енерго» на постачання газу на внутрішньому ринку і рішення попереднього уряду про створення посередника у вигляді «УкрГаз-Енерго». У «УкрГаз-Енерго» немає права знаходитися на ринку, немає ліцензії і немає можливості спекулювати газом. Уряд скасував рішення про створення цього посередника, і ліквідаційна комісія повинна забезпечити його ліквідацію», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Він також нагадав, що відповідно до рішення попереднього уряду «УкрГаз-Енерго» мало ліцензію на постачання 5 млрд. кубометрів природного газу. «Цей ресурс він вже вибрав і вже перепродував», - резюмував О.ТУРЧИНОВ.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року «УкрГаз-Енерго» - спільне підприємство НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) - з квітня 2006 року є єдиним постачальником природного газу до України. «УкрГаз-Енерго» продає промисловим споживачам України природний газ, що купує у RosUkrEnergo.