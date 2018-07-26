Українські бізнес-асоціації виступили на захист «Еконії» та домовилися створити персональний реєстр осіб, які фінансують рейдерство

Учасники прес-конференції висловили обурення з приводу ситуації зі спробою захоплення заводу «Еконія».

Під час прес-конференції в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна» щодо спроби рейдерського захоплення ТОВ ПІІ «Еконія» представники дієвих бізнес-об’єднань CEO Club Ukraine, Антирейдерський союз підприємців України, Спілка Українських Підприємців, а також Українська Бізнес Асоціація прийняли рішення звернутися до органів влади врегулювати питання використання державних реєстраторів в рейдерських схемах.

Учасники прес-конференції висловили обурення щодо ситуації зі спробою захоплення заводу «Еконія», домовилися створити інформаційну платформу, на якій обмінюватися інформацією стосовно недобропорядних бізнесменів, що фінансують рейдерські замовлення та об’єднати зусилля для подолання явища рейдерства у майбутньому.

Ірина Варагаш, президент ТОВ ПІІ Еконія: «Я дуже сподіваюсь, що нашими спільними зусиллями на прикладі Еконії в країні нарешті розпочнеться дієва боротьба з таким явищем як рейдерська атака на український бізнес. А наш успішний кейс захисту своєї власності буде прикладом для усіх - і для чесного бізнесу, що потрапив у біду, і для рейдерів, час яких добігає кінця. Ми готові на нашому прикладі боротьби показати, що коли підключається громада, суспільство, бізнес, ЗМІ, влада, – рейдери тікають та ховаються».

Керівник практики кримінального права та захисту бізнесу об'єднання Arzinger Катерина Гупало пояснила, що до Єдиного державного реєстру судових рішень в електронній формі була внесена лише «рейдерська ухвала». Водночас ця Ухвала була скасована ще в 2007 році. До Мінюсту вже подана скарга на дії реєстраторів, а за обставинами від 19.07.2018 зареєстровано кримінальне провадження за статтею 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном підприємства).

За її словами, з рейдерством можна боротися законними методами. І це вже відбувається. Як відомо з публічної інформації, в суді першої інстанції розглядається кримінальна права за обвинуваченням пана Анатолія Тітова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), 4 ст. 27 ч. 5 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Президент і засновник CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук додав, що в країні останнім часом розвивається два тренди. «Перший – посилення беззаконня, коли невідомі можуть прийти і відібрати твій бізнес. З іншої сторони – анти тренд, посилення консолідації бізнесу. Бізнес розуміє, оскільки в країні з законами все погано, то слід захищатися самостійно. Ми будемо до кінця відстоювати інтереси бізнесу і компанії Еконія. Особи, що прикриваються липовими документами, обов’язково будуть покарані».

Виконавчий директор Спілки Українських Підприємців Катерина Глазкова: «Сьогодні, на превеликий жаль, на місці «Еконії» може опинитись будь-яка компанія. Протягом останніх днів у СУП за допомогою вже звернулось кілька підприємств з аналогічною проблемою. Це говорить про системне рейдерство, спричинене слабким законодавством, у якому не чітко визначені та прописані вимоги до документів, що подаються для реєстрації права власності та відсутністю ефективних механізмів притягнення до відповідальності державних реєстраторів. Звичайно, ми обурені ситуацією, що склалася та вважаємо, що важливо привернути увагу органів влади, громадськості до цієї проблеми для забезпечення всебічного оперативного та неупередженого розгляду».

Додатково: 19 липня 2018 року на завод «Еконія» увірвалася група осіб та заявила свої права на майно підприємства. На вимогу поліції вони надали Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та його обтяжень. Як стало відомо пізніше, з метою захоплення підприємства рейдерами за допомогою реєстратора були вчинені незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі Ухвали суду «Про затвердження мирової угоди» від 11.01.2007 р. (!). між Анатолієм Тітовим та колективним промисловим підприємством «Золотоніська меблева фабрика». Ця Ухвала насправді була скасована Ухвалою того ж суду 6.04.2007 року і провадження у справі було закрито.

Компанія «Еконія» придбала завод в 2008 році на абсолютно законних підставах.

Через 11 років Анатолій Тітов незаконно зареєструє права на нерухоме майно за вже скасованою ухвалою та передає його ТОВ «Кепітал Інвест Девелопмент» (засновники Анатолій Тітов, Михайло Постоловський, кінцевий бенефіціар Ян Аронов).

Прес-служба

ТОВ ПІІ «Еконія»