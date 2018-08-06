Річниця трагедії у Хіросімі: сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (відео)

6 серпня відзначається Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї.

У цей день, 6 серпня 1945 року, американська авіація скинула атомну бомбу на японське місто Хіросіма.

Під час вибуху загинуло більше 70 тисяч людей. Ще десятки тисяч померли від важких хвороб у наступні кілька років. За приблизними оцінками істориків, загальна кількість жертв вибуху сягає 200 тисяч осіб.

В пам'ять про таку страшну помилку минулого та в знак відмови від ядерної зброї світова спільнота вирішила відзначати 6 серпня День Хіросіми та Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї.

Сьогодні найбільшими запасами ядерних боєголовок володіють США та Росія. Ядерні країни продовжують проводити випробування смертельної зброї та час від часу погрожують одна одній застосувати ядерні запаси. Тому на планеті в будь-який момент може розв’язатися ядерна війна, наслідки якої можуть бути фатальними для всього людства.