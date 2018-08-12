День будівельника 2018: вітання з професійним святом

День будівельника в Україні офіційно відзначають з 1993 року.

Сьогодні, 12 серпня, в Україні відзначають День будівельника. Своє професійне свято будівельники відзначають щорічно у другу неділю серпня.

Сьогодні професійне свято День будівельника 2018 будуть відзначати всі ті, хто так чи інакше причетний до будівництва - будівельники, муляри й теслі, архітектори та проектувальники, загалом, всі працівники будівельної галузі та її ветерани.

УНІАН зібрала найбільш яскраві і цікаві вітання у День будівельника для всіх.

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Привітання з Днем будівельника у віршах

***

Хай на Ваше професійне свято,

Буде у Вас радощів багато.

І здоров’я у житті хай буде,

А за роботу Вам дякують люди.

Хай буде щастя, гроші, робота,

А від держави (керівництва) хай буде турбота.

Хай регулярно надходить зарплата,

І добре все буде – і в будні, і в свята!

***

Щасливе майбутнє країні Будуймо!

Величні будівлі для неї Муруймо!

І в бізнесі завжди вершин Досягаймо!

Зі святом сьогодні всіх зодчих Вітаймо!

***

Хочу я вітанням будівельника підтримати,

Щоб міг він по заслугам отримати,

Він кожен день, у будь-яку негоду,

Будує все житло для нашого народу.

Ростуть, завдяки його вправному вмінню,

Мости та лікарні з міцного каміння.

У всіх, будівельник, ти завжди в пошані,

У праці своїй ти для нас нездоланний.

***

Ти, будівельник, не сумуй!

Гості ж до тебе прийшли

Іменини відзначати,

Пару теплих слів сказати.

Побажаємо ми в цей день,

Щоб забув навік про лінь,

І щоб міг, і щоб хотів,

Сильним був і не хворів.

Щоб дружина тебе любила,

Щоб теща не курило,

Щоб було на столі,

Шелестіло в гаманці.

***

З Днем будівельника, мій друг -

Приймай сьогодні привітання.

Нехай на все вистачає сили рук,

Нескінченним буде натхнення.

Здоров'я міцного, як залізобетон,

Яким заливаєш ти фундамент.

Удачі тобі великий такий вагон,

Нехай доля тебе любити не перестане!

***

Ламати не будувати - істина тобі відома,

Цемент не вата - засвоїв ти давно.

А отже у цей день заслужено й чесно

Тобі від роботи відпочивати дозволено.

Будівельник - це місія для чесних,

Для тих, хто у своїй справі знає толк.

Ти будуєш для людей простір і місце.

З Днем будівельника тебе, дружок.

Привітання з Днем будівельника для жінок

***

Хай на Ваше професійне свято,

Буде у Вас радощів багато.

І здоров’я у житті хай буде,

А за роботу Вам дякують люди.

Хай буде щастя, гроші, робота,

А від держави (керівництва) хай буде турбота.

Хай регулярно надходить зарплата,

І добре все буде – і в будні, і в свята!

***

Щасливе майбутнє країні

Будуймо!

Величні будівлі для неї

Муруймо!

І в бізнесі завжди вершин

Досягаймо!

Зі святом сьогодні всіх зодчих

Вітаймо!

***

Архітектор, муляр, дизайнер,

Плиточник, отделочник, маляр -

Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,

Ви сьогодні кожен - ювіляр.

І нехай виконроб сьогодні не лається,

І нехай замовник шкідливий не бурчить.

Сьогодні День будівельника, посвяткую,

Начальство нехай сьогодні не кричить.

Бажаємо вам покірливих замовників,

Виконробів ніжних, як рідна мати.

Жен терплячих, перекурів довгих,

І в руки важкого не брати.

Привітання з Днем будівельника у прозі

Настав не простий недільний день – Свято Будівельника! Шановні майстри на потрібній і завжди затребуваній ніші будівництва, сердечно дякуємо вам за непросту працю та неоціненний внесок у зведенні комфортного життя для всіх нас! Прийміть побажання здоров’я, життєлюбства й оптимізму!

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Без будівельників не жити нам в новобудовах, не їздити по нових дорогах, не ходити по сучасним розважальним центрам.

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Будівельник - це важлива і потрібна професія, без якої ми не зможемо існувати. Робота будівельника приносить величезну і неоціненну користь усім людям. Сьогодні Ваше професійне свято, в яке Вам належить приймати привітання. Хочеться побажати Вам успіхів у Вашій нелегкій праці, нехай вона і далі приносить користь людям. Зі святом!

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Затихли будівництва… Зупинилися всі будівельні роботи країни… А все тому, що будівельники не встигають відповідати на вітання і побажання! Так нехай же їм завжди і на все вистачає часу і сил. Нехай їх цінують по заслугах і завжди дають простір для якісної роботи! З Днем будівельника!

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Всіх тих, хто створює красу та комфорт в наших містах, а також будує такі фантастичні шедеври за містом. Всіх проектувальників, майстрів, виконробів і володарів численних будівельних спеціальностей, вітаємо з професійним святом – Днем будівельника. Побільше вам красивих, яскравих і грошових об’єктів.

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Творці затишку і благополуччя народонаселення, прийміть щирі вітання з днем будівельника! Нехай на вашому шляху не буде заторів, нехай неякісний продукт не заважає вам будувати, хай міцна дружба допомагає вам творити, а вірна взаємна любов – жити. Зі святом!