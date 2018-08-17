Розігнали "тітушок" і засипали котлован: у Вишневому зупинили забудову парку (відео)

Мітингувальникам вдалося змусити забудовника підігнати екскаватор й засипати котлован.

16 серпня в місті Вишневе Київської області відбулося силове зіткнення громадян, які протестують проти незаконного будівництва, з «тітушками», найнятими забудовником.

Вже 3 роки жителі Вишневого борються за 10 га парку, який місцевий забудовник намагається перетворити на «бетонні джунглі». Люди зібралися на мирну акцію протесту, однак їх атакувала «охорона» будівництва.

У відповідь на це жителі Вишневого почали ламати й палити паркан навколо виритого забудовником котловану. «Тітушки» використали проти мирного мітингу сльозогінний газ, димові шашки і навіть бойову зброю. Газом труїли всіх — навіть маленьких дітей.

Постраждали і прибулі на місце інциденту правоохоронці — їх виявилося в кілька разів менше за «тітушок». Поки поліція очікувала підкріплення і спецназ, люди організували оборону самостійно.

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Розв'язка ситуації настала, коли на скандальне будівництво на заклик людей приїхав відомий політик Ілля Кива й активісти Соціалістичної партії. Саме він зміг об’єднати зусилля людей. Мітингувальникам вдалося змусити забудовника підігнати екскаватор і засипати котлован.

«Ми об'єдналися, організувалися — і перемогли. Сьогоднішні події показали, що в нашій країні тільки так можна відстояти справедливість. Тільки боротьба, тільки єднання, тільки сила! Саме вони змусили забудовника усунути результати своєї злочинної діяльності», — сказав Кива.

Лідер СПУ ініціював колективне звернення до Президента, в якому жителі Вишневого зажадали відставки голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смирнової та притягнення її до кримінальної відповідальності за незаконне виділення землі під забудову в парковій зоні.

«Я не міг не відреагувати на десятки повідомлень людей. Якщо я прийшов сюди, значить я доб'юся результату і доведу справу до кінця. Всьому виною корупція та хабарництво, яке породила українська влада. У відповіді за це — президент Петро Порошенко. Це його призначенці стоять на чолі місцевих адміністрацій, і це вони розвели корупцію, кумівство і злодійство. Але якщо у Порошенка ще є якісь залишки здорового глузду, він звільнить Смирнову і ініціює розслідування її злочинної діяльності. Люди сьогодні показали, що вони здатні об'єднуватися і давати силову відсіч свавіллю», — заявив Ілля Кива.

17 серпня активісти Вишневого разом з юристами збираються в офісі СПУ для розробки подальшої стратегії у своїй боротьбі за остаточне припинення незаконного будівництва.