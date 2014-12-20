"Поводир" не потрапив до короткого списку претендентів на "Оскар"

У список із дев’яти фільмів потрапив “Левіафан” Андрія Звягінцева (Росія), "Іда" Павла Павліковського (Польща), "Турист" Рубена Естлунда (Швеція ), “Дикі історії” Даміана Шифрона (Аргентина), “Мандарини” Зази Урушадзе (Естонія), “Кукурудзяний острів” Георгія Овашвілі (Грузія), “Звинувачений” Паули ван дер Вест (Нідерланди), “Визволитель” Альберто Альверо (Венесуела), “Тімбукту” Абдерахмана Сісако (Мавританія).

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Варто зауважити, що “Левіафан”, “Тімбукту”, “Дикі історії”, “Турист” була в різних програмах Каннського кінофестивалю. “Іда” стала найкращим фільмом Європи за версією Європейської кіноакадемії. “Левіфан” та дехто із інших претендентів були серед її номінантів.

Україна цього року вперше мала такий фільм – “Плем’я” Мирослава Слабошпицького отримало три із чотирьох можливих призів Тижня критики Каннського кінофестивалю та приз “Відкриття року” Європейської кіноакадемії.