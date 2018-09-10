Новий кліп Сергія Шнурова про українця б'є рекорди переглядів (відео)
14:55, 10 вересня 2018Суспільство
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У кліпі присутні традиційна для «Ленінграда» ненормативна лексика і оголені дівчата.
В мережу виклали кліп на пісню лідера групи «Ленінград» Сергія Шнурова, написану для заключної частини трилогії фільмів про пригоди українського письменника Миколи Гоголя.
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За сюжетом кліпу в провінційний театр приїжджає режисер, щоб поставити повість «Вій» Миколи Гоголя в сучасній інтерпретації.
У кліпі також присутні традиційна для «Ленінграда» ненормативна лексика і оголені дівчата.
Відео вже набрало більше мільйона переглядів на каналі YouTube.
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