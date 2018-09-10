Новий кліп Сергія Шнурова про українця б'є рекорди переглядів (відео)

У кліпі присутні традиційна для «Ленінграда» ненормативна лексика і оголені дівчата.

В мережу виклали кліп на пісню лідера групи «Ленінград» Сергія Шнурова, написану для заключної частини трилогії фільмів про пригоди українського письменника Миколи Гоголя.

Читайте такожВуса, пельмені і смерть: Кіркоров і Басков шокували новим спільним кліпом на пісню "Ібіца" (відео)

За сюжетом кліпу в провінційний театр приїжджає режисер, щоб поставити повість «Вій» Миколи Гоголя в сучасній інтерпретації.

У кліпі також присутні традиційна для «Ленінграда» ненормативна лексика і оголені дівчата.

Відео вже набрало більше мільйона переглядів на каналі YouTube.