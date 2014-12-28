Родина президента відкрила резиденцію "Синьогора" для дітей бійців АТО (фото, відео)

Дружина глави держави Марина Порошенко зі своїми трьома дітьми запросили в гості 60 хлопчиків та дівчаток з Івано-Франківщини, чиї батьки загинули в АТО, зникли там безвісти або дістали поранення, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Дітям влаштували екскурсію президентським маєтком. А потім Михайло, Євгенія та Олександра Порошенки майже годину грали їм на роялі.

"Тут красивий великий будинок – як у принцеси", - зізналися діти.

Дітей воїнів АТО привітав Святий Миколай. Разом із першою леді країни він роздав подарунки – солодощі та планшети.

До Києва Марина Порошенко з дітьми відлітає вже сьогодні ввечері, аби вдома у родинному колі зустріти Новий рік.

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"Ми навмисне приїхали, щоб провести цей концерт. Я впевнена, що ця резиденція повинна більше слугувати людям – стати відкритою. Я думаю, що ця традиція започаткується саме з дітей", - пояснила дружина президента.