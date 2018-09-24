Вивалила груди: Ані Лорак перестаралася з декольте (фото)
09:37, 24 вересня 2018Суспільство
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Ані Лорак показала груди у відвертому декольте.
Лорак "засвітила" апетитні форми / instagram.com/anilorak/
Українська співачка Ані Лорак показала нові кадри в соцмережі, на яких постала у відвертих образах.
На опублікованих в Instagram stories артистка позує в золотавому вбранні з дуже глибоким декольте, яке ледь стримує груди зірки.
Лорак "засвітила" апетитні форми / instagram.com/anilorak/
Раніше журналісти програми "Українські сенсації" розповіли про кохання, кримінал і життя Ані Лорак на дві країни,, які ворогують. Також вони показали ексклюзивні кадри з місць, де жила і навчалася артистка.
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