Вивалила груди: Ані Лорак перестаралася з декольте (фото)

Ані Лорак показала груди у відвертому декольте.

Українська співачка Ані Лорак показала нові кадри в соцмережі, на яких постала у відвертих образах.

На опублікованих в Instagram stories артистка позує в золотавому вбранні з дуже глибоким декольте, яке ледь стримує груди зірки.

Раніше журналісти програми "Українські сенсації" розповіли про кохання, кримінал і життя Ані Лорак на дві країни,, які ворогують. Також вони показали ексклюзивні кадри з місць, де жила і навчалася артистка.