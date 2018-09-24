этот материал доступен на русском

Вивалила груди: Ані Лорак перестаралася з декольте (фото)

09:37, 24 вересня 2018
Суспільство
23273 0
Лорак "засвітила" апетитні форми / instagram.com/anilorak/

На опублікованих в Instagram stories артистка позує в золотавому вбранні з дуже глибоким декольте, яке ледь стримує груди зірки.

Лорак "засвітила" апетитні форми / instagram.com/anilorak/

Раніше журналісти програми "Українські сенсації" розповіли про кохання, кримінал і життя Ані Лорак на дві країни,, які ворогують. Також вони показали ексклюзивні кадри з місць, де жила і навчалася артистка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ані Лорак