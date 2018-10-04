ЄСПЛ прийняв скаргу Сенцова, у якій Росія звинувачується у застосуванні тортур

Європейський суд з прав людини прийняв позов незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова і пов'язав його зі справою України проти Росії про анексію Криму.

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це написав керівник міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков у своєму Telegram-каналі.

"Ще одна суперновина. ЄСПЛ комунікував (офіційно повідомив про скаргу Уповноваженому РФ у справах Європейського суду з прав людини - УНІАН) справу Олега Сенцова. Суд пов'язав його скаргу зі справою України проти Росії про анексію Криму. Працює наш адвокат Наташа Добрева", - написав Чиков.

У поданій до ЄСПЛ скарзі Сенцов заявив, що стосовно нього влада РФ порушила ст. 3 (заборона тортур) та ст. 5 (право на свободу і безпеку) Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Правозахисник також опублікував копію листа з ЄСПЛ, в якому йдеться про те, що уряду РФ надається час до 16 січня 2019 року для того, щоби надати письмовий висновок по справі Сенцова і відповісти на низку важливих питань.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова у Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів. Його утримують в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.

18 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №9040 щодо звернення до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Відповідну заяву підтримали 245 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі. Лауреата Нобелівської премії миру 5 жовтня оголосить Норвезький Нобелівський комітет.

28 вересня у прес-службі управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні на додаткове обстеження й отримання консультацій. З огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову здійснили «корекцію лікування», запевняли у прес-службі. Також на сайті відомства було розміщено фото режисера.

Того ж дня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російська сторона стверджує, що стан здоров'я Сенцова стабільний, але офіційного висновку консиліуму лікарів не надає.

4 жовтня адвокат Сенцова Дмитро Дінзе розповів, що стан українського режисера погіршується, у нього розвивається гіпоксія, а у разі погіршення його до критичного, Сенцова годуватимуть примусово.